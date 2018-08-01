استئناف المباحثات التجارية الأميركية الصينية

المصدر: ■دبي - سيد صالح

تسعى الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى بدء جولة جديدة من المباحثات بُغية تجنب اندلاع حرب تجارية بينهما، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية أمس. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن مبعوثين من ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، وليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، يخوضان حالياً جولة مباحثات خاصة.

ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق على الأنباء، إلا أن منوشين صرح الأسبوع الماضي أنه ستكون هناك استمرارية لما وصفه بـ«بعض المحادثات الهادئة» مع الصين. وكانت بوادر الحرب بين العملاقين الاقتصاديين العالميين قد لاحت في الأفق عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات ورسوماً جمركية حمائية على وارداتها من بعض المنتجات الصينية بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم مماثلة كإجراء انتقامي.