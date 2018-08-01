أرباح 7 شركات عملاقة تصعد بالأسواق العالمية

المصدر: Ⅶعواصم - رويترز

استفادت الأسواق العالمية من أرباح فصلية فاقت التوقعات لسبع من كبرى الشركات العالمية نجحت في تحقيق أرباح بلغت نحو 27 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، وهي: بنك كريدي سويس، وشركة «بي بي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وسامسونغ للإلكترونيات، وبنك ميزوهو الياباني، وهوندا للسيارات، وسوني للإلكترونيات، ما ألقى بتأثيرات إيجابية على مؤشرات الأسواق التي تزينت جميعها باللون الأخضر، فيما تراجعت أرباح شركة لوفتهانزا الألمانية.

وارتفعت الأسهم الأميركية مع انتعاش قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع داو جونز 0.15%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.25%، وصعد ناسداك 0.32%، كذلك تصدرت أرباح الشركات الاهتمام بعد نتائج أعمال شركات كبرى، وصعد مؤشر فايننشال تايمز 0.82%، وارتفع داكس 0.05%، وزاد كاك 0.40%.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقراً في بورصة طوكيو وزاد بنسبة 0.04%.

وارتفعت أرباح بنك «كريدي سويس» في الربع الثاني بنسبة 114% إلى 655.5 مليون دولار، كما كما حققت شركة «بي بي» أرباحاً في الربع الثاني بلغت 2.8 مليار بنمو 400%.

وحقق بنك «ستاندرد تشارترد» نمواً في الأرباح بنسبة 34% إلى 2.35 مليار دولار، فيما نجحت شركة سامسونغ للإلكترونيات في زيادة أرباحها 5.7% في الربع الثاني وبلغت 13.4 مليار دولار.

ونجح بنك ميزوهو الياباني في الارتفاع بأرباحه خلال النصف الأول بنسبة 36% إلى 1.4 مليار دولار، ورفعت «هوندا موتور» توقعات صافي أرباحها خلال العام المالي إلى 5.5 مليارات دولار بنمو 17.8%، وارتفعت أرباح مجموعة «سوني كورب» اليابانية العملاقة إلى 1.75 مليار دولار، وحققت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أرباحاً بلغت 1.15 مليار دولار خلال الربع الثاني لكن بتراجع 3.4%.