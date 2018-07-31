«مركزي» اليابان يعرض شراء سندات خزانة

المصدر: Ⅶ طوكيو - د ب أ

عرض بنك اليابان المركزي شراء كمية غير محددة من سندات الخزانة اليابانية للمرة الثالثة خلال أسبوع بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات العشر سنوات، وهي السندات القياسية إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرا تقريبا، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن البنك المركزي عرض شراء سندات تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات بعائد قدره 1ر0% بعد أن كان قد اشترى سندات قيمتها 94 مليار ين (846 مليون دولار) يوم الجمعة الماضي، في محاولة من جانبه للحد من ارتفاع العائد على سندات الخزانة.

وكانت التكهنات بشأن إقدام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، ستعلن تشديد سياستها النقدية، وهو ما أثر على مشتريات السندات وسعر الفائدة السلبي في اليابان، مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات بمقدار 3 أمثاله خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع محللون أن يسمح البنك المركزي الياباني بنطاق أوسع للعائد على سندات الخزانة ذات العشر سنوات بعيدا عن السعر المستهدف للعائد وهو 0%.