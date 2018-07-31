تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو

المصدر: Ⅶ بروكسل - رويترز

أظهر مسح شهري من المفوضية الأوروبية، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو نزلت نتيجة تراجع التفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة رغم تحسن المعنويات في قطاع الخدمات. وكشف المسح أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نزل إلى 112.1 نقطة في يوليو من 112.3 في يونيو ليواصل الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ بلوغه مستوى الذروة في ديسمبر عند 115.2.

وفي مسح منفصل، نزل مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال الذي يسهم في تحديد المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال إلى 1.29 في يوليو من 1.38 في يونيو، ليتبع مساراً نزولياً مماثلاً للمعنويات الاقتصادية، منذ بلغ مستوى الذروة في يناير عند 1.63. ويرجع هبوط المعنويات في يوليو إلى تراجع مؤشر الصناعة إلى 5.8 من 6.9 بسبب تنامي التشاؤم بين المديرين تجاه توقعات الإنتاج والمستوى الحالي لسجل الطلبيات الكلي ومخزون المنتجات الجاهزة. وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات إلى 15.3 في يوليو من 14.4 في يونيو.