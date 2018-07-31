تراجع أرباح «دايوا» اليابانية للأوراق المالية

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «دايوا أي إن سي» اليابانية للأوراق المالية تراجع أرباحها بنسبة طفيفة خلال الربع الأول في ظل تراجع عائدات قطاع التجزئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة للأوراق المالية في اليابان، القول إن صافي الدخل انخفض بنسبة 4ر4% ليصل إلى 5ر18 مليار ين (167 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت بلومبرج إن شركتي دايوا ونومورا هولدينجز أي ان سي، أكبر شركتين للأوراق المالية في اليابان، تعانيان من ضعف الطلب بين مستثمري التجزئة في اليابان في ظل ركود البورصة. وتكبدت نومورا خسارة كبيرة في الأرباح بسبب تراجع عملياتها في الخارج، في حين تكبدت دايوا، التي لها تواجد أصغر في الخارج، خسائر محدودة.