النزاعات التجارية تكبح مكاسب النفط

المصدر: Ⅶ نيويورك - رويترز

زادت أسعار النفط أمس مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2% إلى 74.42 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية. وزاد خام برنت 1.7% الأسبوع الماضي ليحقق أول مكسب في أربعة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً أو ما يعادل 0.5% إلى 69 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس 1.3% يوم الجمعة. ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها علقت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم مسارات ناقلات النفط، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين في المضيق. وأضافت شركات الطاقة الأميركية ثلاث منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفقاً لما أظهرته بيانات صادرة يوم الجمعة.

من جانب آخر، قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، إنها تتوقع نمواً إيجابياً في النصف الثاني من هذا العام مدعومة بزيادة في الإنتاج وتحسن توقعات الاقتصاد العالمي.

جاءت تلك التعليقات بعدما أعلنت سابك عن قفزة 81% في صافي ربح الربع الثاني من العام بفضل ما قالت إنه ارتفاع أسعار البيع وقفزة في أحجام المبيعات. وأبلغ يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك مؤتمراً صحافياً أن النصف الأول من 2018 كان «إيجابياً جداً» وأن سابك تتوقع أن يكون النصف الثاني «على الوتيرة نفسها».