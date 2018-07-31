«دويتشه بنك» ينقل جزءاً من تسويات اليورو في لندن إلى فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - رويترز

أكد متحدث باسم دويتشه بنك نقل البنك «جزءا كبيرا» من أنشطته لتسوية معاملات اليورو إلى فرانكفورت من لندن. وتدعم خطوة أكبر بنك ألماني هدف البورصة الألمانية في اقتناص جزء من سوق التسويات لليورو من لندن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشر النبأ. والخطوة رمزية إلى حد بعيد ولن تقود لنقل وظائف.

وقالت متحدثة باسم يوركس، إدارة التسويات في دويتشه بورص (البورصة الألمانية)، إن الحصة السوقية لها في الوقت الحالي تبلغ ثمانية بالمئة من تسويات اليورو ارتفاعا من الصفر فعليا قبل عام.