«كاتربيلر» ترفع توقعاتها لأرباح 2018

المصدر: شيكاغو - رويترز

أعلنت «كاتربيلر» أمس، أرباحاً فصلية تفوق توقعات السوق ورفعت بناء على ذلك توقعاتها لأرباح العام مدفوعة بالطلب العالمي القوي على معداتها.

وأوضحت الشركة أن الربح المعدل للربع الثاني بلغ 2.97 دولار للسهم مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي سجل فيها 1.49 دولار للسهم، وكان المحللون توقعوا ربحاً يبلغ 2.73 دولار للسهم.

وبلغ صافي ربح الربع الثاني 2.82 دولار للسهم مقابل 1.35 دولار للسهم قبل عام. وعدلت الشركة توقعاتها لأرباح 2018 بأكملها لتدور بين 11 و12 دولاراً للسهم ارتفاعاً عن توقعها السابق الذي كان بين 10.25 و11.25 دولاراً.