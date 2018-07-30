37 تريليون دولار أصول البنوك الصينية

المصدر: بكين - وام

احتفظت البنوك الصينية بأصول بلغت قيمتها 253.4 تريليون يوان - 37 تريليون دولار - حتى نهاية شهر يونيو، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين، مسجلة زيادة قدرها 7.1 % على أساس سنوي حسب بيانات اللجنة.

وارتفعت التزامات المقرضين - بحلول نهاية الشهر الماضي - 6.8 % لتصل إلى 233.2 تريليون يوان، وقد بلغت الأصول المحلية المجمعة للمقرضين الخمسة الكبار - البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك الصين للتعمير وبنك الاتصالات - 90.6 تريليون يوان، أي ما نسبته 35.7 % من إجمالي أصول القطاع.

الجدير بالذكر، أن المصارف التجارية في الصين - وعددها أكثر من 130 مصرفاً تجارياً وتأسست عام 1995 من خلال المساهمة في إصلاح تعاونيات الائتمان الحضرية - سجلت ما قيمته 32.3 تريليون يوان من إجمالي الأصول، وهو ما يمثل 12.9 % من إجمالي القطاع.