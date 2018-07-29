253 مليار دولار عائدات أكبر 100 شركة إنترنت صينية

المصدر: Ⅶبكين - د ب أ

ارتفع إجمالي عائدات أكبر 100 شركة إنترنت صينية بواقع 50.6% ليبلغ 1.72 تريليون يوان (253 مليار دولار) في عام 2017، ما أسهم بشكل كبير في حفز النمو الاقتصادي الصيني، بحسب ما ذكره تقرير حديث نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأوضح تقرير مشترك، لمركز المعلومات التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وجمعية الإنترنت الصينية، أن أرباح تلك الشركات ارتفعت بنسبة 82.6% على أساس سنوي إلى 270.71 مليار يوان العام الماضي، حيث حققت 83 شركة منها أرباحاً وتتطلع 11 شركة إلى هوامش أرباح تزيد على 40%.

وساهمت شركتا «علي بابا» و«تنسنت»، وهما أكبر شركتين للإنترنت في القائمة، بأكثر من ربع إجمالي العائدات وقرابة 60% من الأرباح.

وتضم القائمة أسماء كبيرة أخرى، بينها شركات «بايدو» و«جينجدونج» و«نت إيز» و«سينا» و«سوهو».