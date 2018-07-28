المصدر: نيويورك ا رويترز

أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن اقتصاد الولايات المتحدة حقق نمواً بنسبة كبيرة تبلغ 4.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ساعدت الصادرات والإنفاق الاستهلاكي في رفع معدل النمو.

في الوقت نفسه، فإن التقديرات المعدلة لبيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل 2.2% خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.

كما أشارت بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب بارتفاع النمو الاميركي واصفاً الأمر بانه «معجزة» اقتصادية ومؤكداً أنه لن يحصل مرة واحدة.