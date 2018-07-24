انخفاض عجز الميزانية العمانية

المصدر: مسقط - رويترز

أظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، انخفاض عجز ميزانية السلطنة إلى النصف تقريباً في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة ودخلت فيه زيادة في ضريبة الشركات حيز التنفيذ. وانكمش عجز الميزانية في الفترة من يناير إلى مايو إلى 1.10 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من 2.04 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال في الأشهر الخمسة الأولى من 1.77 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام. وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولاراً للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من العام، مرتفعاً من 53.75 دولاراً للبرميل.