الصندوق السيادي الكويتي يشتري «نورث سي» بـ1.7 مليار دولار

المصدر: لندن - رويترز

قال مصدران، إن ذراع الاستثمار في بريطانيا التابع لصندوق الثورة السيادي الكويتي أبرم اتفاقاً لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز «نورث سي ميدستريم بارتنرز» مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني (1.7 مليار دولار) من اركلايت كابيتال.

وذكر أحد المصدرين، أن رن هاوس ذراع الاستثمار في البنية التحتية للهيئة العامة للاستثمار في الكويت تغلبت على عروض من جيه.بي مورجان وبلاكستون وشركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.ار بحسب أحد المصدرين. وأضاف: «نافست رن هاوس بعض اللاعبين الكبار وقدمت ببساطة أفضل الشروط».

وقال أحد المصدرين، إن العرض كان أقل من أحد العروض المقدمة، ولكن الشروط الكلية كانت أفضل، مضيفاً أن فريق الإدارة الحالي لنورث سي ميدستريم بما في ذلك الرئيس التنفيذي اندي هيبل سيحتفظ بمناصبه. وقدرت قيمة نورث سي بين 1.2 و1.3 مليار جنيه استرليني.ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على أنها رابع أكبر صندوق ثورة سيادي ويدر 592 مليار دولار.

ويرأس رن هاوس ومقرها لندن حكيم قيطوني، وهو مصرفي سابق عمل في بنك أمريكا ميريل لينش في لندن ونيويورك.