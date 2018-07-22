192 مليار دولار طلبات معرض فارنبرة

المصدر: لندن ـ أ ف ب

شهد معرض فارنبرة الجوي عقد صفقات بقيمة 192 مليار دولار بارتفاع بنسبة تزيد على 50% مقارنة مع 2016، في مؤشر إلى ما قال منظمو المعرض إنه ثقة بالتجارة العالمية.

وسجل المعرض، الذي يعقد مرة كل عامين، أكثر من 1400 طلب طائرة تجارية بقيمة 154 مليار دولار، إضافة إلى إبرام صفقات لشراء محركات بقيمة 21.96 مليار دولار.

ويزيد الإجمالي بنحو 67.5 مليار دولار مقارنة بنسخة المعرض قبل عامين، إذ رفعت المنافسة بين شركتي بوينغ، وإيرباص، اللتين حققتا أعلى عدد من طلبات شراء الطائرات، من حجم المبيعات. وأعلنت شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات تسلمها 676 طلب شراء تصل قيمتها الإجمالية إلى 92 مليار دولار بحسب السعر الأولي ابتداءً من الخميس، بينما كشفت منافستها الأوروبية أنها تسلمت 431 طلب شراء بقيمة 70 مليار دولار.

وقال غاريث روجرز، الرئيس التنفيذي لمعرض فارنبره الدولي، «إن الصفقات الكبيرة التي تم إعلانها هذا الأسبوع تظهر الثقة بصناعة الطيران، ودور فارنبره كمقياس اقتصادي». واستقطب المعرض ممثلين لمئة بلد، وحضور صيني قياسي، بحسب بيان للمعرض. كما شهد المعرض زيادة نحو 10% في عدد الزوار مقارنة مع السنوات السابقة، إذ زاره أكثر من 80 ألف شخص.