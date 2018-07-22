ترامب يرفع أسعار الذهب

المصدر: بنجالور ـ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب مع إغلاق تداولات الجمعة من أدنى مستوياتها في عام الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، وقفز البلاتين أكثر من 3% بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوة الدولار وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار للهبوط بشكل حاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.73 % إلى 1231.37 دولاراً للأوقية «الأونصة» في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة 1% تقريباً دون أن تظهر علامات تذكر على نهاية لاتجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 10% من قيمته منذ منتصف مايو.

ولامس المعدن الأصفر في جلسة الخميس 1211.08 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.6% لتبلغ عند التسوية 1231.10 دولاراً للأوقية.

وأنهى البلاتين الجلسة مرتفعاً 2.8% عند 827 دولاراً للأوقية بعد أن قفز أثناء التعاملات 3.2% إلى 830.10 دولاراً، لكنه ينهي الأسبوع بلا تغير يذكر. وصعدت الفضة 1.4% إلى 15.47 دولاراً للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة نحو 2%.