تراجع عدد الحفارات النفطية في أميركا

المصدر: نيويورك - رويترز

سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس مع تباطؤ معدل النمو على مدار الشهر المنقضي وسط انخفاضات مؤخراً في أسعار النفط.

وسجلت أسعار الخام الأميركي ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في 20 من يوليو لينخفض إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة إلى 858 وهذا هو أول انخفاض في 3 أسابيع.

لكن عدد الحفارات النشطة وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً يبقى مرتفعاً كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 764.