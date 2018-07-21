آبي: السيارات اليابانية لا تشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة

المصدر: وكيو - رويترز

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إن واردات السيارات اليابانية لا تشكّل أي تهديد للأمن القومي الأميركي، واعداً بإقناع الرئيس دونالد ترامب بألا يفرض رسوماً جمركية قد تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.

وأبلغ آبي مؤتمرا صحفياً في ختام دورة انعقاد البرلمان قائلاً: «واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة، ولن تفعل هذا في المستقبل». وأطلقت واشنطن تحقيقاً في مايو بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديداً للأمن القومي. وهدد ترامب مراراً بفرض رسوم جمركية كمكون رئيسي في رسالته الاقتصادية، مكرراً الشكوى بشأن العجز التجاري لقطاع السيارات في أميركا، خصوصاً مع ألمانيا واليابان.

وقال آبي إن الشركات اليابانية تصنع حوالي 3.8 ملايين سيارة سنوياً في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعفي عدد السيارات التي تصدرها اليابان إلى أميركا. ط