الذهب يهبط لأقل سعر في عام

المصدر: لندن - رويترز

واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام أمس مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 % إلى 1223.56 دولارا للأوقية (الأونصة).

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلاً 1220.41 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4 % إلى 1223.20 دولارا للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج «سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأميركي الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط».

«الاقتصاد مازال جيدا وسعر الفائدة مازال مرتفعاً وذلك أمر جيد للدولار الأميركي وسلبي للذهب في الوقت الحالي».

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعوما بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجعت الفضة 0.8 % في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولارا للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو تموز الماضي عند 15.33 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 810.30 دولارات للأوقية.

وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 905.47 دولارات ونزل المعدن إلى أضعف مستوى منذ التاسع من أبريل عندما بلغ 902.97 دولار أول من أمس.