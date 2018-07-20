استقرار نمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ

المصدر: مانيلا - د ب أ

يتوقع بنك التنمية الآسيوي استقرار وتيرة النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العامين الحالي والمقبل رغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وأبقى البنك في تقرير تكميلي لتقريره السنوي عن آفاق التنمية الآسيوية الصادر في أبريل الماضي على توقعاته لنمو الاقتصاد في المنطقة عند 6% العام الحالي ثم 5.9% في 2019.

وذكر البنك أن المناطق الفرعية وهي شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ على الطريق لتحقيق توقعات النمو السابقة في ظل الحالة الجيدة للطلب المحلي بشكل عام.ورفع البنك توقعاته لنمو منطقة آسيا الوسطى التي يتوقع لها نمو بمعدل 4.2% العام الحالي و4.3% العام المقبل.

وبالنسبة للاقتصاد الصيني أبقى البنك على توقعاته للنمو بمعدل 6.6% خلال العام الحالي ثم 6.4% العام المقبل.

وخفض التقرير الإضافي توقعاته للتضخم في دول آسيا الصاعدة إلى 2.8% العام الحالي و2.7% في 2019.