1.84 تريليون دولار تداول العملات نصفياً بمستوى قياسي

المصدر: لندن - رويترز

زاد المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 1.84 تريليون دولار في النصف الأول من 2018، في الوقت الذي غذت فيه تقلبات السوق في فبراير ويونيو أنشطة التداول وفقاً لبيانات من منصة التداول سي.ال.اس.

وارتفعت قيمة التداولات اليومية بنسبة 20% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبمقدار الربع بالمقارنة بالنصف الثاني من 2017 في الوقت الذي تحرك فيه مديرو الأموال على نحو متزايد صوب المنصات الشهيرة.

وسجلت منصات تداول أخرى بما في ذلك مجموعة ان.إي.اكس وتومسون رويترز، الشركة الأم لوكالة رويترز، زيادة كبيرة أيضاً في أحجام التداولات للعام 2018 في الوقت الذي زادت فيه التقلبات من أدنى مستوى في عدة سنوات وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط بفعل ارتفاع الدولار.