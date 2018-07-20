المصدر: بروكسل - د ب أ

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية الصادرة أمس نمو الفائض التجاري لسويسرا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وصل الفائض التجاري لسويسرا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.6 مليارات فرنك مقابل 3.6 مليارات فرنك خلال الربع الأول من العام.

وزادت صادرات سويسرا خلال الربع الثاني 1.8% من حيث القيمة الحقيقية في حين زادت الواردات 0.5% فقط.

من ناحية أخرى أظهر تقرير صادر عن اتحاد صناعة الساعات السويسري زيادة صادرات الساعات السويسرية خلال يونيو الماضي 11.8% سنوياً إلى 1.9 مليار فرنك.

وتجاوزت قيمة صادرات الساعات السويسرية خلال النصف الأول من العام الحالي العشرة مليارات فرنك وهو أعلى مستوى لها منذ 2015.