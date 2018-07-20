6 % نمو إنتاج «أنجلو أميركان» للتعدين في الربع الثاني

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة التعدين البريطانية «أنجلو أميركان»، أمس، ارتفاع إجمالي إنتاجها 6 % خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، مع استبعاد تأثير توقف العمل في مناجم «ماناس ريو».

وذكرت الشركة أن إنتاجها من النحاس ارتفع خلال الربع الثاني 12 % سنوياً إلى 158 ألف طن.

كما ارتفع إنتاجها من الفحم 33 % سنوياً إلى 5.3 ملايين طن. وزاد إنتاج شركة دي بيرز التابعة لها من الألماس 3 % إلى 9 ملايين قيراط. في الوقت نفسه، استقر إنتاج الشركة من البلاتين والبلاديوم خلال الربع الثاني من العام.

وأبقت الشركة على توقعاتها لإنتاج النحاس خلال العام الحالي ككل عند مستوى بين 630 ألف و660 ألف طن، وإنتاج الفحم بين 20 مليون و22 مليون طن.

ورفعت الشركة توقعاتها لإنتاج البلاتين خلال العام الحالي لتتراوح بين 2.4 و2.45 مليون أوقية كما أبقت على توقعاتها لإنتاج البلاديوم عند مستوى يتراوح بين 1.6 و1.6 مليون أوقية خلال العام الحالي ككل.