المصدر: هيستون - د ب أ

أعلنت شركة الخدمات النفطية «بيكر هيوز» التابعة لـ «جنرال إلكتريك» الأميركية التوصل إلى اتفاق لبيع «ناتشورال جاز سيليوشنز» إلى شركتين منفصلتين هما «فريست ريزيرف» و«بيترو فيورنتيني» مقابل 375 مليون دولار.

يذكر أن «ناتشورال جاز سيليوشنز» جزء من «توربو ماشينري أند بروسس سيليوشنز» التابعة لمجموعة «بيكر هيوز جي.إي».ووافقت «بيكر هيوز جي.إي» على بيع الشركة إلى صندوق الاستثمار «فريست ريزيرف»، حيث تشمل الصفقة انتقال حوالي 450 عاملاً في 8 دول إلى العمل مع المالك الجديد.

وفي صفقة منفصلة وافقت «بيكر هيوز» على بيع فرع «تالامونا» التابع لـ«ناتشورال جاز سيليوشنز» إلى «بيترو فيورنتيني» حيث تشمل الصفقة انتقال 40 عاملاً في المصنع الموجود في «تالاموني» الإيطالية للعمل مع المالك الجديد.