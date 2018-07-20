المصدر: طوكيو - أ ف ب

سجل الفائض التجاري الياباني ارتفاعاً 66.5% على مدى عام ليبلغ 721.4 مليارات ين (5.5 مليارات يورو) في يونيو متجاوزاً توقعات خبراء.

وفي مايو، سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري بسبب ارتفاع كلفة نفقات الطاقة. لكن ارتفاعاً نسبته 6.7% الشهر الماضي في الصادرات خصوصاً السيارات وشبه الموصلات أتاح تحقيق تحسن بينما لم تتجاوز الزيادة في الواردات 2.5% على مدى عام.

وتأتي الارقام على خلفية قلق ازاء السياسات الحمائية التجارية للرئيس الاميركي دونالد ترامب، وبعد أيام فقط على توقيع اليابان والاتحاد الاوروبي اتفاقا للتبادل الحر على نطاق واسع لتوجيه «رسالة واضحة» ضد الحمائية.

كما سجلت اليابان فائضاً في ميزانها التجاري الحساس مع الولايات المتحدة مع زيادة بنحو 0.5% بالمقارنة مع العام السابق، بعد تراجع في مايو.