39 % نمو أرباح «فولفو» الفصلية وتوقّع مبيعات قياسية 2018

المصدر: ستوكهولم - الوكالات

أبقت «فولفو كارز» على توقعاتها بشأن تحقيق مبيعات قياسية في 2018 بعد أن سجلت صانعة السيارات السويدية زيادة 39٪ في صافي أرباح الربع الثاني متأثرة بالنمو القوي في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «هاكان سامويلسون»: «تؤكد هذه النتائج أن «فولفو» في وضع جيد الآن لفترة جديدة من النمو العالمي المستدام» «أتوقع أن نحقق مبيعات قياسية لعام آخر».

وارتفع صافي أرباح الربع الثاني إلى 2.16 مليار كرونة سويدية (243.6 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.56 مليار كرونة سويدية (175 مليون دولار) في العام الماضي، وارتفعت أرباح التشغيل 29٪ إلى 4.23 مليارات كرونة سويدية.

وارتفعت العائدات إلى 66.04 مليار كرونة سويدية (7.42 مليارات دولار)، مقارنة مع 52.04 مليار كرونة سويدية (5.85 مليارات دولار) في العام السابق، بسبب ارتفاع الطلب على سياراتها الجديدة.

وتتوقع «فولفو» نمو سوق سيارات الركاب في أنحاء العالم وأن يواصل القطاع التطور الإيجابي، وترى استمرار النمو في الإيرادات ومبيعات التجزئة.