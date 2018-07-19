أميركا ترفع إنتاج النفط إلى 11 مليون برميل لأول مرة

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع صعود إنتاج الخام إلى 11 مليون برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق. وأضافت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات الخام زادت 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من يوليو، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.6 ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 860 ألف برميل. وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 413 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل 2.4 نقطة مئوية.في سياق متصل، امتص النفط نبأ ارتفاع المخزونات الأميركية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 68 سنتاً أو 1%، لتبلغ عند التسوية 68.76 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 1.03%، لتبلغ عند التسوية 72.90 دولاراً للبرميل.