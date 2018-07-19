أوروبا تعاقب «غوغل» بتغريمها 5 مليارات دولار

المصدر: بروكسل - رويترز

فرضت سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على غوغل، لاستخدام نظامها أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو يضر منافسيها. وأمهلت المفوضية الأوروبية غوغل 90 يوما لإنهاء القيود غير القانونية التي تضعها على شركات تصنيع الهواتف المحمولة ومشغلي الشبكات الذين يستخدمون «أندرويد».

وحددت المفوضية ثلاثة أنواع من الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أن غوغل طلبت من المصنعين تثبيت محرك البحث وتطبيقات التصفح الخاصة بها بصورة مسبقة على الأجهزة التي تستخدم النظام من أجل أن تتيح لها استخدام متجر التطبيقات التابع لغوغل. وقالت غوغل إنها ستطعن على الغرامة.