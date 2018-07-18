نتائج الشركات تزيّن الأسواق العالمية باللون الأخضر

المصدر: نيويورك - رويترز

تزينت الأسواق العالمية باللون الأخضر مدعومة بنتائج إيجابية للشركات وبشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمام الكونغرس.

حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.18%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39%، وزاد ناسداك المجمع 0.60%.

وكان باول قد هون من مخاطر أن تُخرج حرب تجارية التعافي العالمي عن مساره قائلاً إن الاقتصاد على أعتاب «عدة أعوام» من سوق وظائف قوية وبقاء التضخم حول المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، حيث صعد ستاندرد آند بورز 0.34%، وارتفع داكس الألماني 0.80%، وزاد كاك الفرنسي 0.24%.

وصعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في شهر في ظل ضعف الين الذي دعم أسهم شركات التصدير.