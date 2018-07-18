بوينغ تزيد توقعات الطلب بقطاع الطيران في 20 عاماً

المصدر: فارنبورو - رويترز

زادت بوينغ توقعاتها لقطاع الطيران في 20 عاماً، وذلك لطائرات الركاب والشحن، في الوقت الذي أكد فيه التدفق المطرد للصفقات في اليوم الثاني من معرض فارنبورو الجوي على المتانة التي يتمتع بها القطاع في مواجهة تصاعد التوترات التجارية عالمياً.

وتتوقع أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم 42 ألفاً و700 عملية تسليم في القطاع على مدى العشرين عاماً المقبلة، بزيادة نسبتها 3% من تقديرها البالغ 41 ألفاً و30 تسليماً قبل عام.

وستبلغ قيمة تلك الطائرات المُسلمة 6.3 تريليونات دولار بالأسعار المعلنة بالمقارنة مع 6.1 تريليونات دولار في توقعات العام الماضي. وواصلت المجموعة الأميركية ومنافستها الأوروبية إيرباص إبرام الصفقات خلال المعرض الجوي المقام في جنوب انجلترا بعد بداية نشطة أول من أمس.