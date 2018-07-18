اتفاق ياباني أوروبي ينشئ أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة بالعالم

المصدر: طوكيو - رويترز

وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، أمس، يأمل الطرفان أن يقوم بدور معادل لقوى الحماية التجارية التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

. يأتي الاتفاق التجاري الطموح الذي يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم، في ظل مخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلص دور التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي:

«هناك مخاوف متزايدة بشأن الحماية التجارية، لكنني أريد أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي العالم عبر رفع راية التجارة الحرة». وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة: «نبعث رسالة واضحة بأننا نقف ضد الحماية التجارية».

والاتفاق مؤشر على تغير العلاقات العالمية في الوقت الذي يُبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى.