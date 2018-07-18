استثمارات الكهرباء تتجاوز النفط والغاز

المصدر: بروكسل - رويترز

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استثمارات الكهرباء العالمية تجاوزت مثيلتها بقطاع النفط والغاز في 2017 للعام الثاني على التوالي بفضل زيادة الإنفاق على الشبكات، لكن الاستثمار في الطاقة المتجددة تراجع بعد نموه على مدى سنوات.

وبلغ إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة 1.8 تريليون دولار العام الماضي منخفضاً 2% عن 2016. وتجاوز الإنفاق على قطاع الكهرباء 750 مليار دولار بينما بلغت الاستثمارات في إمدادات النفط والغاز 716 ملياراً. ورغم زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في كفاءة الطاقة وموارد الطاقة المتجددة تراجع 3% العام الماضي.