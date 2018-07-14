ستاندرد آند بورز لأعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز

انتعشت الأسهم الأميركية أمس مع إطلاق أكبر 3 بنوك في بورصة «وول ستريت» موسم نتائج الأرباح الذي من المتوقع أن يكون قوياً وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر فيما تخطى داو جونز 25000 نقطة مجدداً.

وارتفعت الأسهم الأوروبية محققة مكاسب للأسبوع الثاني وأغلق مؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.2 % مدعوماً بمكاسب حققتها العديد من القطاعات ولينهي الأسبوع على مكاسب 0.8 % وارتفع مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.3 %. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس أن النمو الأميركي كان قوياً في النصف الأول من 2018 وإنه يتوقع زيادة تدريجية في الفائدة.