المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكرت ميد أمس، أن شركة «ويذرفورد» لخدمات حقول النفط، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، باعت أعمال الحفر في حقولها البرية في السعودية والكويت والجزائر، لشركة «إي دي إس إنترناشيونال هولدينغ» الإماراتية.

وأعلنت «ويذرفورد» في بيان لها، أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة «إي دي إس إنترناشيونال هولدينغ» الإماراتية، لبيع أعمال الحفر في البلدان الثلاثة، مقابل صفقة نقدية بقيمة 287 مليون دولار.

وتشمل الصفقة بيع 31 منصة حفر أرضي، وعقود حفر ذات صلة، بالإضافة إلى نقل حوالي 2300 موظف، ومتعاقد.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، التي سيتم الانتهاء من معظمها في النصف الثاني من عام 2018، رهناً بالموافقات التنظيمية، والاتفاقات، وظروف الإبرام المعتادة الأخرى، وفقاً للشركة، ومقرها هيوستن.