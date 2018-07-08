3 % خسائـر برنـت الأسبوع الماضي

المصدر: نيويورك - رويترز

تباينت أسعار عقود النفط أول من أمس مع صعود الخام الأميركي بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة بينما تراجع خام برنت متضرراً من التوترات التجارية العالمية وتزايد إنتاج السعودية.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 86 سنتاً، أو 1.18 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.80 دولاراً للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتاً، أو 0.36 بالمئة، إلى 77.11 دولاراً.

وعلى مدار الأسبوع تراجع الخام الأميركي حوالي 0.5 بالمئة رغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وينهي برنت الأسبوع على خسارة حوالي 3 بالمئة.

وقال متعاملون إن صعود الخام الأميركي في جلسة أول من أمس يرجع إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن هبط حوالي 2 بالمئة في جلسة الخميس عندما تعرض لضغوط من بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة قدرها 1.3 مليون برميل في المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، زاد بمقدار 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو ليصل إلى 863 بزيادة قدرها 100 حفار عن العام الماضي.