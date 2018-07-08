نزوح 37 مليار دولار من أسهم أوروبا والأسواق الناشئة

المصدر: لندن ــ رويترز

قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش أول من أمس إن المستثمرين سحبوا أموالاً من أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية على مدى الشهرين الماضيين مع التأثير السلبي للمخاوف بشأن حرب تجارية حيث سادت حالة من القلق أوساط المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية جراء التصعيد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال البنك إن نحو 24 مليار دولار سُحبت من صناديق الأسهم الأوروبية و13 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في الأسابيع الثمانية الفائتة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة هجومها على شركائها التجاريين الرئيسيين.وفرضت واشنطن امس رسوماً على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار وردت بكين بالمثل.