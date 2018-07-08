التوتّرات التجارية ترفع الذهب

المصدر: ‏ لندن - رويترز

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها خلال التعاملات أول من أمس مع انخفاض الدولار وسجل المعدن النفيس على زيادة صغيرة خلال الأسبوع .

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي سجل الذهب في المعاملات الفورية 1255.30 دولاراً للأوقية منخفضاً 0.2 % بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضاً عند 1252.15 دولاراً وينهي الأسبوع على مكاسب للمرة الأولى في 4 أسابيع وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1255.80 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 16.01 دولاراً وتراجع البلاتين 0.14 % إلى 839.35 دولاراً لينهيا الأسبوع على خسارة 0.3 % ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 949.95 دولاراً منهياً الأسبوع على انخفاض 0.1 % .