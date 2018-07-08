249.1 مليون دولار قرضاً من صندوق النقد إلى تونس

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249.1 مليون دولار.

وباضافة الشريحة الجديدة يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وشدد الصندوق في بيان أول من أمس على ضرورة أن تُواصل «السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم».

على الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.