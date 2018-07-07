الذهب يقلص خسائره مع تراجع الدولار

المصدر: بنجالورو - رويترز

قلصت أسعار الذهب خسائرها أمس مع ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية على الدولار، بعد نشوب حرب تجارية كاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبط الدولار أمس مع دخول رسوم أميركية على واردات صينية حيز التنفيذ، لكن الاستجابة الضعيفة من جانب أسواق العملات للإجراء ترجح أن هذا التصعيد كان إلى حد كبير موضوعاً في حسابات المستثمرين الذين يركزون الآن على تقرير الوظائف الأميركية. لكن الاستجابة بين العملات الكبرى كانت محدودة إلى حد ما.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177 مسجلاً أدنى مستوياته منذ 26 يونيو في اليوم السابق. وقالت هيلين لاو المحللة الاقتصادية لدى أرجوناوت سيكيوريتيز «إذا تصاعدت الحرب التجارية، قد تبيع الصين بعد ذلك أوراقاً مالية أميركية وتشتري ذهباً. سيكون هذا حدثاً كبيراً».

وانخفض الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1256.54 دولاراً للأوقية، بعد أن هبط إلى 1252.15 دولاراً للأوقية في وقت سابق.

لكن المعدن الأصفر اتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع.