جيبوتي تفتتح منطقة للتجارة الحرّة

افتتحت جيبوتي، أول من أمس، منطقة للتجارة الحرة شيّدتها الصين في مشروع بقيمة 3.5 مليارات دولار لتعميق الروابط مع العملاق الآسيوي ومساعدة البلد الواقع في القرن الأفريقي على توليد المزيد من الوظائف.

وتقع منطقة التجارة الجديدة، وهي إحدى بضعة موانئ ومنشآت تجارية تطورها جيبوتي حالياً، على مساحة 48 كيلومتراً مربعاً وشيدتها شركة داليان بورت الصينية.

وسيجري تشغيل المنطقة بشكل مشترك بين هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي وشركة ميرشانتس هولدنجز الصينية.

ووقعت اتفاقية بناء منطقة التجارة الحرة في مارس 2016 في إطار مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وهي مسعى لتوسيع طرق التجارة من خلال سلسلة مبادرات للبنية التحتية تمتد في أرجاء 60 دولة. جيبوتي - رويترز