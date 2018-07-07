الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الرسوم على الصلب

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم وقائية على وارداته من الصلب، زادت هذه الواردات، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

وتستهدف الرسوم الأوروبية حماية المنتجين المحليين من الآثار الثانوية للرسوم الأميركية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن أحدث الإحصائيات تشير إلى زيادة كميات منتجات الصلب التي وصلت إلى السوق الأوروبية منذ أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما إضافية بنسبة 25% على واردات بلاده من منتجات الصلب في مارس الماضي.

وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان «على أساس التحقيقات التي أجريت حتى الآن، فإن المفوضية ترى أنه يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة» لحماية السوق الداخلية.

وتتضمن الإجراءات التي ينتظر بدء تطبيقها منتصف يوليو الحالي، تحديد حصص استيراد من مجموعة منتجات الصلب، وبمجرد وصول كمية الواردات إلى نهاية الحصة المقررة، يتم فرض رسوم إضافية على أي واردات جديدة من هذه المنتجات، بغض النظر عن دولة المنشأ.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بهذه الخطوة كجزء من إجراءات التعامل مع تداعيات الرسوم الأميركية.

وقالت المفوضية إن دول الاتحاد الأوروبي التي ناقشت هذه الخطوة على مستوى الخبراء يوم الخميس وافقت بأغلبية ساحقة عليها.

في الوقت نفسه تراقب المفوضية واردات الاتحاد من الألمنيوم لرصد أي زيادة غير طبيعية فيها بعد قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم إضافية على واردات منتجات الألمنيوم بنسبة 10%. بروكسل - د ب ا