اليورو قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع اليورو أمس بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بدعم من بيانات قوية عن الطلبيات الصناعية الألمانية وآمال بشأن تراجع حدة النبرة الأميركية تجاه شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز المعنويات.

وسجلت الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفاعاً أقوى من المتوقع في مايو بعد انخفاضها على مدى أربعة شهور متتالية.

وفي المعاملات المبكرة في لندن ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1711 دولار، ليصبح قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 1.1722 دولار. لكن في أواسط التعاملات، جرى تداول اليورو عند حوالي 1.16905 دولار بارتفاع 0.3%. ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.34% إلى 94.34 وهو أدنى مستوى له في أسبوع.