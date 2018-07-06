هيمنة صينية على أكبر البنوك «التريليونية» في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

هيمنت البنوك الصينية على قائمة «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتلجانس» لأكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، والبنوك التي تزيد أصولها على التريليون دولار.

وأوردت صحيفة «بزنس انسايدر» قائمة بأكبر 28 بنكاً في العالم، يمتلك كل منها أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار.

وجاء بنك الصين الصناعي والتجاري في المركز الأول بأصول بلغت 4 تريليونات دولار. وحل بنك التعمير الصيني، في المركز الثاني بأصول 3.4 تريليونات. والبنك الزراعي الصيني في المركز الثالث، بأصول 3.24 تريليونات.

وفي المركز الرابع حل بنك الصين بأصول 2.99 تريليون دولار. وتراجعت بنوك كبرى مثل: غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، ويو بي اس عن حاجز تريليون دولار، لتحل في المراكز 35 و34 و38 على التوالي.

وفي المركز الخامس حل بنك ميتسوبيشي يو.اف.جيه فايننشال الياباني بأصول 2.79 تريليون دولار.

وجاء بنك جي بي مورغان الأميركي سادساً بأصول 2.53 تريليون دولار. ثم اتش اس بي سي البريطاني سابعاً بأصول 2.52 مليار دولار. ومن فرنسا حل بنك بي إن بي باريبا ثامنا بأصول 2.36 تريليون دولار. وجاء بنك أوف أميركا، من الولايات المتحدة في المركز التاسع بأصول 2.28 تريليون دولار. ثم عاشرا جاء بنك كريدي أجريكول الفرنسي بأصول 2.12 تريليون دولار.