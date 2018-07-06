المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو من 44.139 مليار دولار في مايو.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.

وبلغت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

من جهة أخرى، قال وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009-2010.