وزارة المالية المصرية تتوقع عجزاً بنسبة 9.8 % في الميزانية

المصدر: القاهرة ـ رويترز

قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017 ـ 2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت مصر أكدت في مارس الماضي إنها تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 ـ 2018 مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أمس أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018 ـ 2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018 ـ 2019 وحجمها «خلال فترة قصيرة».