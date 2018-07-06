فيينا تتحدث عن إمكان تمديد المفاوضات حول بريكست

المصدر: فيينا - أ ف ب

أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس إلى إمكان تمديد المفاوضات حول بريكست لمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد قبل التوصل إلى اتفاق.

وقال كورتز خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في فيينا «آمل في ان نتوصل الى تسوية ملف ايرلندا الشمالية والحدود. في حال لم نجد حلاً فإنني أدعو الى مواصلة المفاوضات لتفادي بريكست قاس».

ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد تمديد المادة 50 التي تنص على عامين من المفاوضات بين اليوم الذي أبلغت فيه بريطانيا الاتحاد برغبتها في الخروج منه واليوم الفعلي للخروج، أجاب «سوف نرى». وفي حال كهذه، على كبير المفاوضين الأوروبيين لبريسكت ميشال بارنييه اقتراح تمديد المادة 50 وعلى الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد أن تقبل بالإجماع هذا الاقتراح.