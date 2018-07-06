«جيلنكور» لتجارة السلع والحاصلات تعيد شراء أسهم بقيمة مليار دولار

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة تجارة السلع والحاصلات البريطانية السويسرية العملاقة «جيلنكور» أمس اعتزامها بدء برنامج لإعادة شراء جزء من أسهمها المطروحة في البورصة بقيمة مليار دولار حتى 31 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا البرنامج في إطار الشروط التي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة للشركة. وتعتزم الشركة الاحتفاظ بأي أسهم عادية يتم شراؤها كأسهم خزانة في الوقت الراهن.

وقد عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد» للوساطة المالية من أجل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين.

ومن المتوقع وصول قيمة المشتريات في المرحلة الأولى من البرنامج إلى 350 مليون جنيه إسترليني، وبدأت أمس وتنتهي مع ختام تعاملات يوم 7 أغسطس المقبل.