تراجع أسعار النفط بعد إعلان زيادة المخزون الأميركي

المصدر: د ب ا

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأميركية اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكي بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب الإدارة، فقد ارتفع مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع المخزون بمقدار ملايين برميل فقط.

في الوقت نفسه، جاء إعلان الإدارة زيادة المخزون عكس تقرير معهد البترول الأميركي الصادر أول أمس، والذي أشار إلى تراجع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.5 مليون برميل.

وقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي اليوم بمقدار 97 سنتا إلى 17ر73 دولار للبرميل بتسليم أغسطس المقبل بعد وصوله خلال الأيام الماضية إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.