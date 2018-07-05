النفط يرتفع بفعل انخفاض المعروض وعقوبات وشيكة على إيران

المصدر: Ⅶ سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود الأميركية في ظل توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية في ألبرتا والتي عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما وجدت أسعار النفط دعماً في العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتاً أو 0.4 %، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولاراً للبرميل. وكان الخام بلغ أول من أمس أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 75.27 دولاراً للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 78.04 دولاراً للبرميل، بزيادة 28 سنتاً أو بنسبة 0.4 %عن التسوية السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي أول من أمس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.5 ملايين برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو.