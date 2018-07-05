«الظاهرة» تستحوذ على أكبر مزرعة حبوب في رومانيا

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

استحوذت شركة «الظاهرة الزراعية» في أبوظبي على شركة «أجريكوست برايلا»، والتي تدير أكبر مزرعة للحبوب في رومانيا، بحسب صحيفة «رومانيا انسايدر» اليومية.

وتمتلك الشركة امتيازاً حتى عام 2032 لتشغيل المزرعة التي تبلغ مساحتها 56 ألف هكتار، وتقع في جزيرة «إنسولا ماري أ باريلي»، المطلة على نهر الدانوب، وتتميز باحتوائها على أخصب الأراضي في رومانيا.

وأفادت الصحيفة أن صفقة الاستحواذ قد حازت على الموافقة من جانب مجلس المنافسة في رومانيا. وتتراوح القيمة التقديرية للصفقة بين 200 و250 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن الصفقة تتضمن المزرعة فقط، لكنها لا تشمل الأرض، كونها مملوكة للحكومة الرومانية.

وتخطط «الظاهرة الزراعية» لاستثمار مبلغ 500 مليون يورو في هذه الصفقة على مدى خمس سنوات.