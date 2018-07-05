الحرب التجارية تنطلق الليلة والصين تستفيد من فارق التوقيت

المصدر: Ⅶبكين ـ وكالات

تبدأ مع منتصف الليلة الإجراءات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، فيما يعرف بالحرب التجارية بين البلدين. وأعلن مصدر صيني أن رسوماً صينية على سلع أميركية قيمتها 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من منتصف ليل السادس من يوليو بتوقيت بكين، وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوماً على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته. لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم. وأبلغ المصدر وكالة رويترز: «إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو». وأضاف: «توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل».

لكن وزارة المالية الصينية أعلنت في بيان، أمس، أنها لن تبادر بتطبيق الرسوم، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة.

ومع اقتراب ساعة الصفر قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير أمس، عن القيود التجارية إن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض للخطر تعافي الاقتصاد العالمي، حيث بدأت آثارها في الظهور بالفعل.

وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة «يشكل هذا التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا للنمو والتعافي في جميع الدول، وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض توقعات النشاط الاقتصادي». ولم يشر تقرير منظمة التجارة إلى أي دولة بالاسم، لكن منذ بداية العام الحالي أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية لمعاقبة ما يعتبرها تجارة غير عادلة من جانب حلفاء ومنافسين تجاريين. وقالت منظمة التجارة إنه في حين أن الاقتصاد العالمي «يبدأ أخيرا بتوليد زخم اقتصادي متواصل في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن حالة عدم اليقين التي أوجدها انتشار إجراءات مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي الاقتصادي للخطر».